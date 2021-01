Atalanta-Lazio, Inzaghi: “Domani la gara più importante. Arriverà un difensore”

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi pone l’obiettivo sul passaggio del turno

Domani a Bergamo si prospetta un esame complicato per la Lazio di Simone Inzaghi nella sfida valida per i quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta. Ai microfoni di ‘Lazio Style’ l’allenatore biancocelesti ha tracciato le linee guida: “È una settimana per noi molto impegnativa col doppio confronto contro l’Atalanta. Affrontiamo la formazione più in forma del campionato”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Musacchio-Lazio: visite mediche | Confermata anticipazione CM.IT

Sulle condizioni: “Dovrò cercare di valutare le condizioni dei ragazzi e il loro recupero dopo la partita col Sassuolo per affrontare una gara per volta: quella di domani è la più importante. Alternerò le forze tra le due partite: la prima è un quarto di finale molto importante”. Infine sul mercato dopo l’infortunio di Luiz Felipe: “Abbiamo una problematica in difesa. Arriverà un giocatore ad aiutarci“.