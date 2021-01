CMIT TV | Serie A, la Classifica senza VAR: SEGUI la diretta

Da Juventus e Inter a Milan, Roma e Napoli: la classifica senza VAR dopo gli eventi della diciannovesima giornata. Ne parliamo sulla CMIT TV

Nuovo appuntamento con la CMIT TV: terminato il girone di andata di Serie A ritorna il consueto appuntamento settimanale con la Classifica senza VAR stilata dalla redazione di Calciomercato.it. Della speciale tabella si parlerà a CMIT TV questa mattina alle ore 11. In conduzione ci sarà Riccardo Meloni e come ospiti ci saranno i nostri Andrea Gariboldi e Maurizio Russo. Inoltre, non mancherà un collegamento con il nostro inviato Giorgio Musso per le ultime di mercato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nella puntata odierna analizzeremo tutti gli interventi della VAR nella diciannovesima giornata di Serie A. Inoltre, non mancheranno degli approfondimenti sui principali temi emersi dal weekend che ha visto il Milan perdere in casa contro l’Atalanta e l’Inter fermarsi sullo 0-0 contro l’Udinese. Per seguirci ed interagire con noi vi aspettiamo su tutti i canali social di Calciomercato.it.