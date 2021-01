Uscito anzitempo nella gara di ieri contro il Bologna, Leonardo Bonucci non ha comunque riscontrato particolari problemi

Leonardo Bonucci è stato sostituito al 78′ della sfida vinta ieri pomeriggio contro il Bologna. Il difensore di Pirlo aveva infatti incassato una ginocchiata e per precauzione è stato richiamato in panchina dallo stesso tecnico bianconero che non ha voluto prendere ulteriori rischi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

La Juventus tira comunque un sospiro di sollievo perchè Bonucci oggi ha fatto regolarmente lavoro di scarico: nessun problema particolare dopo il colpo incassato ieri ed è disponibile per la Spal.