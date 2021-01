Inter, stoccata a Lukaku da Di Canio: "Può fare di più"

Inter, arrivano critiche a Lukaku nonostante il numero di gol segnati finora: il commentatore Sky lo sprona ad essere più decisivo

Serie A al giro di boa, con una lotta per le prime posizioni agguerritissima e molte squadre racchiuse in pochi punti. Milan campione d’inverno, l’Inter segue a due punti di distanza, con il pareggio con l’Udinese che non ha permesso l’aggancio in vetta. Primi bilanci al ‘club’ di Sky Sport della domenica sera, con le pagelle ad allenatori e giocatori chiave.

Inter, Di Canio contro Lukaku: “Grande giocatore, ma negli scontri diretti…”

In chiave nerazzurra, arrivano critiche verso Lukaku, che pure fin qui ha determinato molto nella squadra di Conte con 17 reti totali in 24 gare stagionali. Paolo Di Canio, in particolare, spiega: “E’ un giocatore da cui mi aspetto ancora di più. Gli do un 6,5 per le sue potenzialità, è venuto meno negli scontri diretti e in Champions League. Con Roma e Juventus le gare si erano messe alla grande per le sue caratteristiche e non ha inciso, in Europa ha addirittura determinato al contrario. Non può più essere un caso, credo possa dare molto di più”.