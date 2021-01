Coronavirus, Ricciardi: “Lockdown necessario, anche di un mese”

Coronavirus, l’andamento dell’epidemia non tranquillizza: Walter Ricciardi dell’OMS suggerisce un lockdown anche di un mese

Lievissimo calo negli ultimi giorni, nell’epidemia di coronavirus nel nostro paese, per quanto riguarda i contagi giornalieri, il numero totale degli attuali positivi e i ricoveri ospedalieri. Ma si tratta di miglioramenti che non inducono a un grande ottimismo. Situazione di stallo che per essere smossa necessita anche di decisioni drastiche, come suggerisce Walter Ricciardi, membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente del ministro della Sanità Roberto Speranza.

“Serve un lockdown vero, anche di tre o quattro settimane – ha spiegato a ‘Radio Popolare’ – Occorre riprendere a tracciare e testare, le zone arancioni contengono l’epidemia in una zona stabile ma non aiutano a farla diminuire. Se esitiamo ancora lo stillicidio si protrarrà per mesi, con tutte le ricadute sia psicologiche che economiche. E’ un’evidenza scientifica e spiace che i governi europei non lo capiscano, è l’unica strada per recuperare la normalità”.