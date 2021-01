Coppa Italia, arbitri quarti di finale | Valeri per Inter-Milan: le designazioni

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco tutti gli arbitri

Archiviato l'ultimo turno del girone di andata in campionato, è subito vigilia di Coppa Italia. Domani sera Inter e Milan apriranno le sfide dei quarti di finale. L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali: il derby è stato affidato a Valeri, mentre Pezzuto dirigerà Juventus–SPAL. Pairetto per Atalanta–Lazio.

Ecco tutti gli arbitri e gli assistenti:

INTER-MILAN Martedì 26/01 h.20.45

VALERI

DEL GIOVANE – COLAROSSI

IV: CHIFFI

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA-LAZIO Mercoledì 27/01 h. 17.45

PAIRETTO

TEGONI – FIORITO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO

JUVENTUS-SPAL Mercoledì 27/01 h. 20.45

PEZZUTO

ROCCA – ROBILOTTA

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ALASSIO

NAPOLI-SPEZIA Giovedì 28/01 h. 21.00

FOURNEAU

GALETTO – ROSSI L.

IV: SACCHI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO