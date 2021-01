Duello in Serie A per riportare in Italia Patrick Cutrone. In vantaggio ora l’Udinese che avrebbe superato il Parma nella corsa a due

Dopo una prima metà di stagione piuttosto deludente a Firenze, Patrick Cutrone ha fatto ritorno al Wolverhampton a gennaio dove ha peraltro anche riassaggiato il campo. Il centravanti italiano non rimarrà però ancora per molto in Inghilterra ed è già pronto al rientro in Serie A. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: nuovo agente per Cutrone

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato: Lasagna-Verona, Llorente all’Udinese: le ultime

L’ex Milan piace in particolare a Parma e Udinese. Secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ Cutrone sarebbe più vicino proprio al club friulano che ha messo la freccia sorpassando i ducali per provare a chiudere l’affare. I bianconeri di Udine non si accontentano e porteranno a compimento comunque anche l’arrivo di Fernando Llorente dal Napoli per andare a completare in via definitiva il reparto offensivo in virtù dell’uscita di Lasagna.