Stando a indiscrezioni spagnole il futuro di Julian Draxler sarà in Premier. In scadenza a giugno col Psg, il tedesco è stato accostato a Juventus, Milan e Inter

Accostato alle big di Serie A, dalla Juventus al Milan fino all’Inter nell’ambito di un possibile scambio con Eriksen, il futuro di Julian Draxler potrebbe però essere in Premier League. Anzi lo sarà sicuramente stando alle indiscrezioni di ‘todofichajes.com’, il quale parla di imminente approdo del tedesco in una big del massimo campionato inglese.

Calciomercato, dalla Spagna: Draxler ad un passo dall’Arsenal

In scadenza a giugno col Paris Saint-Germain e non certo al centro dei piani di Pochettino, secondo il portale spagnolo il 27enne ex Schalke 04 è a un passo dall’Arsenal. Su spinta del tecnico dei ‘Gunners’ Arteta, la trattativa tra i club è in fase avanzatissima, con Draxler che dovrebbe raggiungere Londra già entro la fine di questa sessione di calciomercato dietro il pagamento di un piccolo indennizzo.