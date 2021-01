Il Milan potrebbe presto mettere le mani su un giovane polacco, Kamil Piatkowski, classe 2000 del Rakow

Nome nuovo per la difesa del Milan. Stando a quanto riportano in Polonia, il club rossonero sarebbe sulle tracce di Kamil Piatkowski. Si tratta di un centrale classe 2000, che in stagione con la maglia del Rakow ha disputato 16 partite, andando a segno una volta.

Secondo quanto riportato dal giornalista Krzysztof Stanowski di ‘Wszlo.com’, sarebbero in corso intensi colloqui tra i due club per il trasferimento del giocatore per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Mercoledì dovrebbe tenersi una riunione chiave, una sorta di dentro o fuori. Se il Milan dunque non riuscisse a finalizzare l’affare permetterebbe l’inserimento di altri club. Non è da escludere che la trattativa vada in porto ma che Piatkowski si trasferisca in Italia solo in estate.

Il Milan si dimostra dunque ancora molto attento ai giovani talenti in giro per il mondo. Fra qualche mese i rossoneri dovranno fare i conti con l’addio certo di Musacchio, al quale non verrà rinnovato il contratto, e con Tomori. Per riscattare il centrale dal Chelsea serviranno, infatti, circa 28 milioni di euro. Una cifra non certo da poco. Ci sarà dunque spazio per nuovi innesti.