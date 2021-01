La Juventus supera 2-0 il Bologna di Mihajlovic: l’analisi del match con il nostro inviato, Giorgio Musso. Il commento.

The request cannot be completed because you have exceeded your quota

Missione compiuta. La Juventus di Pirlo ritrova subito la vittoria in campionato dopo il successo in Supercoppa e guadagna punti nei confronti di Milan e Inter. Ecco l’analisi del nostro inviato, Giorgio Musso, all’esterno dell’Allianz Stadium, dove i bianconeri si sono imposti per 2-0. Brilla McKennie, malissimo Bernardeschi.