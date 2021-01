Gattuso parla dopo Verona-Napoli facendo il punto sul momento della sua squadra

Scuro in volto per la sconfitta del suo Napoli contro il Verona, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine gara: “Quando non si vince la responsabilità è sempre dell’allenatore, che fa le scelte e mette la squadra in campo – spiega a ‘Sky Sport’ – Dispiace perché sapevamo bene che gara avevamo preparato. Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni e potevamo chiudere la partita. Nella ripresa ci siamo fatti mangiare da soli. Potevamo andare in verticale ma non lo facevamo, i gol li abbiamo presi perdendo palla in uscita. Sapevamo che squadra affrontavamo, una squadra che si alimenta con il contatto fisico e così ti mette in difficoltà. Ora bisogna guardare la classifica e tutti, in questo campionato, hanno alti e bassi, non possiamo mai allenarci perché si gioca ogni tre giorni. Siamo contenti per il ritorno di Osimhen e Mertens, ma chiaramente non sono al meglio”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, i tifosi sbottano con Gattuso: “Ora basta, vergogna! Via subito”

Gattuso ha proseguito la sua analisi: “Parliamo sempre di veleno, ma non è che vai al supermercato e ne compri qualche chilo. Il veleno è una parola complessa, non è che lo metti nei giocatori solo a nominarlo. Noi ci siamo snaturati e abbiamo preso tre gol nello stesso modo. Non abbiamo mai palleggiato, quelle poche volte che lo abbiamo fatto abbiamo preso gol. Il problema è come li subiamo, loro hanno fatto 5 tiri e 3 gol: stiamo regalando tanto. Non posso pensare alle mie ambizioni, ma alle nostre. Vogliamo tornare in Champions League, ma non possiamo fare prestazioni di questo tipo. Dobbiamo guardare la classifica e lavorare con serietà per correggere tutti i difetti che stiamo mostrando”.