Serie A, il Napoli crolla a Verona | Sprofonda il Cagliari!

Il Napoli perde 3-1 a Verona. Crolla il Cagliari di Di Francesco: ko anche contro il Genoa

Pesanti sconfitte per Napoli e Cagliari nelle due partite della 19esima giornata di Serie A in programma alle ore 15. Dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, gli azzurri vengono battuti per 3-1 dal Verona di Juric. Alla rete lampo di Lozano replicano Dimarco, Barak e Zaccagni. Sprofonda invece al terz’ultimo posto il Cagliari di Di Francesco: il Genoa passa 1-0 grazie al gol di Mattia Destro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

VERONA-NAPOLI 3-1: 1′ Lozano (N), 34′ Dimarco (V), 62′ Barak (V), 79′ Zaccagni (V)

GENOA-CAGLIARI 1-0: Destro

CLASSIFICA SERIE A: Milan 43; Inter 41; Roma 37; Atalanta e Juventus* 36; Napoli* 34; Lazio* 31; Sassuolo* e Verona 30; Sampdoria* 23; Benevento 22; Fiorentina 21; Bologna 20; Spezia, Udinese e Genoa 18; Torino e Cagliari 14; Parma* 13; Crotone 12

* una partita in meno