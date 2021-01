La Juventus affronterà il Porto nel prossimo turno di Champions League. Ad analizzare le favorite della competizione ci ha pensato Danilo

La Juventus che fatica in campionato in compenso ha messo percorso fin qui un ottimo cammino in Champions League dove ha strappato il pass per gli ottavi di finale con tanto di primo posto ai danni del Barcellona grazie al successo rotondo del Camp Nou. Per tutte le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE l’esito del tampone | Pirlo può sorridere

LEGGI ANCHE >>> Juventus, che offerta per Cristiano Ronaldo | Ma lui dice no

Nel prossimo turno ci sarà il Porto per la compagine di Pirlo mentre il brasiliano Danilo, ex della sfida peraltro, analizza le favorite in Champions ai microfoni di ‘TNT Sports Brasile’: “Quando analizzo il calcio, cerco di farlo in modo pratico, guardando il gioco in sé, gli schemi, per raggiungere il miglior livello. Champions? In prima linea metterei senza dubbio sempre Bayern Monaco, Manchester City e Liverpool, perché per me sono tre squadre che hanno idee calcistiche ben fondate, hanno giocatori che sono già abituati al sistema di gioco che hanno, si sentono già molto a loro agio. Questo è un punto di differenza per queste squadre. È chiaro che la tradizione nel calcio conta comunque molto. È impossibile escludere Barcellona, Real Madrid per il trofeo”.