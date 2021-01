Le parole di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, in conferenza stampa dopo il successo per 2-0 sul Bologna

La Juventus approfitta della frenata di Milan e Inter. La squadra di Andrea Pirlo supera per 2-0 il Bologna e accorcia il distacco in classifica dalle milanesi. Le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero: “Il campionato è aperto a tante squadre, non è facile essere sempre lucidi giocando ogni tre giorni. Noi possiamo crescere ancora tanto: abbiamo dei giocatori che a causa degli infortuni hanno giocato poco. Kulusevski e Ronaldo hanno caratteristiche diverse, però riescono a trovarsi bene. Sono stati bravi a venire incontro e ad attaccare la profondità”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Juventus-Bologna, Pirlo: “Dybala ha ancora fastidio al ginocchio”

Pirlo risponde poi alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sulla prestazione di Arthur e il rientro di Dybala: “Arthur ha fatto un’altra grande partita. Adesso sta bene dopo la botta presa contro l’Atalanta. Ha caratteristiche che gli altri centrocampisti in rosa non hanno. Su Dybala valuteremo giorno dopo giorno le sue condizioni. Si sta allenando e sta cercando di migliorare. Ha ancora qualche fastidio al ginocchio”.

Sul mercato e la quarta punta: “Non siamo alla ricerca di un altro attaccante. Restiamo alla finestra, ma non è una priorità. Il Milan si è rinforzato? Me lo aspettavo perché è normale che abbiano voglia di mettere peso con giocatori importanti. Mandzukic non lo conosco personalmente, non l’ho incrociato quando ero alla Juve perché è arrivato dopo, però sono sicuro che farà vedere il suo potenziale al Milan”.