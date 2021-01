Pirlo festeggia la vittoria della Juventus sul Bologna: il commento dell’allenatore bianconero dopo il successo odierno

Vittoria per la Juventus contro il Bologna: Arthur e McKennie fanno sorridere Andrea Pirlo regalandogli i tre punti. Il tecnico bianconero nel post gara ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’: “E’ importante l’intensità, abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo quando potevamo chiudere la partita. E’ stata una buona gara contro un Bologna che ci ha pressato alto: siamo stati bravi a trovare gli spazi che ci lasciavano”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Juventus-Bologna, Pirlo: “Dopo l’Inter ci siamo rialzati”

ARTHUR – “Abbiamo parlato, lui preferisce giocare più avanti, lasciando i compiti più difensivi ad un altro centrocampista. Si fa trovare sempre nel posto giusto, ha grande visione, tiene bene la palla e ci dà i tempi giusti per uscire quando c’è la pressione della squadra”.

INTER – “Ci siamo ricompattati, abbiamo visto dove abbiamo sbagliato e ci siamo rialzati sapendo che siamo una squadra forte”.

GIOCO – “Si lavora per avere sempre il dominio di gioco e non prendere ripartenze. Le preventive a volte vengono bene, altre volte no. E’ normale che quando si portano molto giocatori avanti si rischia: oggi abbiamo fatto una ventina di tiri ed è per questo che siamo arrabbiati, dovevamo chiuderla prima”.

CHIELLINI E SZCZESNY – “Giorgio è stato un rientro importante: da anni non faceva quattro partite di fila, siamo contenti per lui. Szczesny è un portiere importante e nelle situazioni decisive si fa trovare sempre pronto”.