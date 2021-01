Fabio Paratici ha parlato prima di Juventus-Bologna: le parole del CFO bianconero anche in ottica calciomercato

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Bologna, il CFO bianconero Fabio Paratici ha parlato a 'DAZN' tra campo e calciomercato: "Abbiamo vissuto un'altalena di emozioni in questi giorni: perdere con l'Inter e poi vincere un titolo. Non credo che sia una partita per avere una consistenza maggiore o minore. Cerchiamo di fare sempre il massimo, quasi sempre ci siamo riusciti, qualche volta no come con l'Inter".

PAROLE CHIELLINI – “Abbiamo un gruppo di giocatori molto responsabili, quelli più anziani come Chiellini, Bonucci, Buffon, conoscono meglio l’ambiente e quando parlano non parlano mai a caso e hanno dentro qualcosa di diverso. Il campione ferito è sempre pericoloso da affrontare”.

MERCATO E KULUSEVSKI – “Kulusevski è un giocatore giovane, spesso ce ne dimentichiamo. Ci crediamo molto. La fase di attesa non è di attesa: non abbiamo necessità, è un mercato di opportunità, a maggior ragione quest’anno siamo alla finestra e vediamo se succede qualcosa che ci può interessare”.