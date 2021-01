Le dichiarazioni in conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, dopo il ko dell’Allianz Stadium contro la Juventus

Il Bologna esce sconfitto dal lunch match contro la Juventus. Sinisa Mihajlovic commenta in conferenza stampa il ko dell’Allianz Stadium: “Loro sono più forti e sono stati anche fortunati perché il primo gol è stato deviato. Sono contento ma dovevamo osare: Bologna bello ma che non balla. Barrow? Non è ancora giudicabile come centravanti, lui gioca di solito più esterno. Abbiamo un grande attaccante come Palacio che gli sta facendo vedere i movimenti da prima punta”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il Bologna ha fatto fatica a leggere i movimenti di McKennie. La risposta di Mihajlovic alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Abbiamo sbagliato scambiando le posizioni di Svanberg e Schouten. Nel secondo tempo abbiamo cambiato, mettendoli come giocano sempre, ma poi c’è stato uno sbaglio nostro. Sapevamo che McKennie fosse un giocatore che si inserisce, non dovevamo dargli questa libertà”.

Mihajovic: “La Juventus ha le carte in regola per vincere lo Scudetto”

Infine sulla lotta scudetto: “La Juve ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Anche se, quando sei costretto ad inseguire, è sempre più difficile. Gli altri possono sbagliare, tu invece non puoi farlo. Può succedere ancora di tutto, siamo solo a metà campionato. Ci sarà una lotta per lo scudetto tra tre-quattro squadre”.