Inter, la frecciata a Marotta: “Appuntamento il 31 marzo”

Inter, non si placano le polemiche attorno al caso-Hakimi: la risposta di Zazzaroni dopo le parole di Marotta

Continuano in casa Inter le voci legate al pagamento della prima rata di Achraf Hakimi. Ieri il Real Madrid ha dovuto addirittura pubblicare una nota ufficiale per sottolineare come i rapporti con l’Inter siano ottimali e che non ci sia stato nessun problema nella proroga. I nerazzurri hanno tempo sino al 31 marzo per il pagamento della prima rata e a riguardo si è espresso anche Beppe Marotta.

La replica a Marotta è arrivata direttamente dalle colonne del ‘Corriere dello Sport’ dal direttore Ivan Zazzaroni. “Ringrazio Marotta. Ci ha riconosciuto un’importanza che non pensavamo di avere. Bravo Beppe, informazione infantile e scontata, ma bravo e corretto. Ora dovrebbe spiegare quale sarebbe il nostro obiettivo. Marotta è in difficoltà, lo capisco. Lo ricordo alla Juventus sorridente, era al vertice operativo di un’azienda vera. Ora a Milano forse teme di non esserci riuscito, con o senza scudetto finale. Gli auguro il meglio, anche lo scudetto e gli do appuntamento il 31 marzo, la scadenza della prima rata. Il Real ha smentito di aver esercitato pressioni, ma la smentita è il disperato tentativo di far rientrare il dentifricio nel tubetto”.