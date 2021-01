Fabrizio Biasin ha commentato a CMIT TV il pareggio dell’Inter sul campo dell’Udinese, criticando la squadra di Antonio Conte

Fabrizio Biasin è intervenuto a CMIT TV commentando il pareggio dell’Inter sul campo dell’Udinese. Uno 0-0 che non ha permesso ai nerazzurri di sorpassare in classifica il Milan, sconfitto dall’Atalanta, e laurearsi campione d’inverno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

La prestazione della squadra di Conte è stata criticata da Biasin che ha parlato di “pesanti passi indietro” da parte dei nerazzurri. Nel video il commento del giornalista.