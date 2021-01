Calciomercato.it seguirà in tempo reale Verona-Napoli, gara della diciannovesima giornata di Serie A

Dimenticare in fretta la sconfitta in Supercoppa e centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Con questi propositi, il Napoli fa oggi visita al Verona nella diciannovesima giornata di Serie A. Una trasferta ricca di insidie per la squadra di Gattuso, ma che di recente ha sempre arriso alla squadra campana. Nei cinque ultimi precedenti, infatti, sono arrivate quattro vittorie e una sola sconfitta, con dieci gol segnati e solamente due subiti. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Napoli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic. All.: Juric

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All.: Gattuso

Classifica Serie A: Milan 43 punti; Inter 41; Roma 37; Atalanta e Juventus * 36; Napoli** 34; Lazio* 31; Sassuolo* 30; Verona* 27; Sampdoria* 23; Benevento 22; Fiorentina 21; Bologna 20; Spezia, Udinese 18; Genoa* 15; Torino e Cagliari* 14; Parma* 13; Crotone 12

* Partite in meno