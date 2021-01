DIRETTA Serie A, Juventus-Bologna 1-0 | Arthur la sblocca – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra le squadre di Pirlo e Mihajlovic in tempo reale

La Juventus ospita il Bologna nel lunch match valido per la 19esima giornata di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Reduci dalla conquista della Supercoppa, i bianconeri di Pirlo hanno voglia di tornare al successo anche in campionato dopo la brutta sconfitta nel derby d’Italia con l’Inter per rilanciarsi in chiave scudetto. I rossoblu di Mihajlovic, invece, sognano il colpaccio per dare seguito alla vittoria sul Verona e allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2 ): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. All. Mihajlovic

CLASSIFICA:

Classifica Serie A: Milan** 43 punti; Inter** 41; Roma** 37; Atalanta** 36; Napoli* 34; Juventus* 33; Lazio 31; Sassuolo 30; Verona 27; Sampdoria 23; Benevento** 22; Fiorentina 21; Bologna 20; Spezia, Udinese 18; Genoa 15; Torino** e Cagliari 14; Parma 13; Crotone** 12

*Una partita in meno

**Una partita in più