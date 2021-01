Calciomercato.it seguirà in tempo reale Parma-Sampdoria, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A

La diciannovesima giornata di Serie A chiude i battenti senza coinvolgere alcuna big. Nel posticipo serale, infatti, il Parma cercherà la prima vittoria del D’Aversa 2.0, ospitando la Sampdoria al Tardini. La buona prestazione in Coppa Italia e il pareggio in casa del Sassuolo hanno fornito buone indicazioni al tecnico gialloblu, ma ora c’è bisogno dei tre punti per dare uno scossone alla classifica e superare il Torino, sconfitto venerdì dal Benevento. Una classifica che sorride alla squadra di Ranieri, che grazie alla vittoria contro l’Udinese ha raggiunto quota 23 punti. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Parma-Sampdoria

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Grassi, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva; Ramirez; Quagliarella, Keita. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Milan 43; Inter 41; Roma 37; Atalanta e Juventus* 36; Napoli* e Lazio 34; Sassuolo e Verona 30; Sampdoria* 23; Benevento 22; Fiorentina 21; Bologna 20; Spezia, Udinese e Genoa 18; Torino e Cagliari 14; Parma* 13; Crotone 12

* una partita in meno