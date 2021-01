Calciomercato Sampdoria, futuro Ranieri: l’annuncio del tecnico

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, si è espresso in merito al suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni dopo il match contro il Parma

Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria di Claudio Ranieri. I blucerchiati, battendo il Parma in trasferta, si sono portati a 26 punti, più 12 dalla zona retrocessione.

Nonostante l’ottima classifica, l’esperto tecnico continua a pensare alla salvezza. Ci sarà tempo, invece, per il prolungamento del contratto: “Il rinnovo non è un problema – ammette ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Io sto bene a Genova. Se porto in salvo la squadra sono contento, per il contratto c’è tempo”