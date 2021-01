D’Aversa chiede rinforzi per salvare il Parma. Ecco le parole del tecnico dei gialloblu dopo il ko della sua squadra contro la Sampdoria, al Tardini

Stagione complicata per il Parma. I gialloblu per risollevarsi hanno deciso di puntare nuovamente su D’Aversa, dopo l’esonero di Liverani, ma la svolta non è ancora arrivata. Dopo il pareggio contro il Sassuolo arriva il ko contro la Sampdoria e Sepe e compagni restano così in piena zona retrocessione.

L’acquisto di Conti, arrivato in settimana dal Milan, non può bastare. E’ lo stesso D’Aversa – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – a chiedere nuovi acquisti: “Serve intervenire sul mercato perché siamo in difficoltà, lo si vede soprattutto sui. La società farà quello che deve. Andare a sostituire Darmian e Kulusevski è difficile. A gennaio siamo di fronte ad un mercato particolare”,

Molto probabilmente si punterà ad acquistare un nuovo difensore d’esperienza, con Fazio in corsa, e un attaccante esterno.