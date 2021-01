Il Milan sta valutando se mandare in prestito Lorenzo Colombo dopo l’arrivo di Mario Mandzukic. Diverse squadre di B sulle sue tracce

L’avventura al Milan di Lorenzo Colombo potrebbe momentaneamente interrompersi. L’arrivo di Mario Mandzukic è certamente una buona notizia per Stefano Pioli e per tutti i tifosi rossoneri, meno per il giovane centravanti.

Il calciatore classe 2002 è destinato a trovare ancora meno spazio: Zlatan Ibrahimovic è recuperato e il Milan può contare anche su Leao e Rebic. Sono ore di riflessione in casa rossonera per capire quale sia la scelta migliore: Colombo potrebbe tornare a giocare per la Primavera Giunti, nuovamente in campo dopo il lungo stop per via del coronavirus, l’alternativa è un addio in prestito per trovare spazio.

In Serie A potrebbe pensarci il Crotone ma non sembra essere la prima scelta dei calabresi. Colombo ha mercato soprattutto in Serie B, dove ci sta pensando la Cremonese di Braida ma anche il Pescara. Attenzione, inoltre, alla pista Pordenone, squadra che ha fatto crescere parecchio, la passata stagione, Pobega. La settimana che sta per iniziare farà certamente chiarezza sul futuro del giovane attaccante.