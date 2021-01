Calciomercato Lazio, frenata per Rugani

Calciomercato Lazio, biancocelesti a caccia di un difensore: obiettivo Rugani, ma strada in salita per l’ex Juventus

La Lazio a caccia di un difensore in questi ultimi giorni di mercato, per rimediare alla lunga assenza di Luiz Felipe. L’operazione a cui si è sottoposto il centrale lo terrà fuori a lungo e ad Inzaghi serve una alternativa al centro della terza linea.

Tra le piste seguite dai biancocelesti, anche Daniele Rugani. Per l’ex Juventus però ci sono delle complicazioni. Secondo ‘Rai Sport’, il Rennes non avrebbe intenzione di cedere in prestito il difensore, che è al rientro dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo (appena due presenze in stagione fin qui).