Nel post partita di Lazio-Sassuolo ha parlato anche Simone Inzaghi che si è soffermato anche sul prossimo rinnovo

Quarto successo consecutivo in Serie A per la Lazio di Simone Inzaghi che ha ribaltato l’iniziale svantaggio firmato da Caputo con le reti di Milinkovic-Savic e Immobile. Lo stesso tecnico biancoceleste a ‘Sky Sport’ ha commentato il successo contro il Sassuolo: “Il Sassuolo è una squadra che gioca bene a calcio, sono soddisfatto della prestazione dei miei soprattutto considerando che 48 ore fa eravamo in campo per un altro match. Siamo alla quinta vittoria consecutiva tra Serie A e coppe, abbiamo un calendario fitto e impegnativo ma cercheremo comunque di fare del nostro meglio”. Per tutte le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui!

Inzaghi ha quindi risposto ad una domanda sul rinnovo: “Ieri ho sentito il presidente e mi ha detto che il nuovo contratto è pronto. Rinnovo già in settimana? Vedremo”.