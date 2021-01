Calciomercato Juventus, ha vinto Cristiano Ronaldo | Decisione presa

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri rifiuta una super offerta: buone notizie per Paratici

La Juventus continua a muoversi con circospezione sul mercato di gennaio, bianconeri che a detta della dirigenza e in particolar modo di Paratici non hanno bisogno di investimenti urgenti. Ma certo, qualche rinforzo ai bianconeri servirebbe, soprattutto in attacco, ma non soltanto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, asta per Haaland | Doppio scambio

Calciomercato Juventus, arriva l”assist’ da parte di Marcelo

Tra i profili seguiti, per la fascia sinistra, c’è Marcelo, da sempre uno dei pallini dei campioni d’Italia. Il brasiliano è in scadenza di contratto con il Real Madrid nel 2022 e da tempo fuori dai piani dei ‘Blancos’. Di recente, per lui si è fatto sotto il Monaco, che aveva messo sul piatto un contrato triennale da 6 milioni a stagione. Un’offerta che però stando a ‘Diario Gol’ non sarebbe sufficiente. Il laterale mancino intenderebbe aspettare una proposta migliore. In tal senso, potrebbero risultare decisivi i suoi contatti continui con l’ex compagno Cristiano Ronaldo, che sta lavorando da tempo per portarlo a Torino.