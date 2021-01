Erling Haaland è sempre al centro del mercato delle big d’Europa. Tra queste, oltre alla Juventus, c’è il Real Madrid pronto al doppio scambio

21 gol in 19 presenze stagionali tra coppe e campionato per Erling Haaland che ad appena 20 anni continua ad incantare con la maglia del Borussia Dortmund. Un exploit avvenuta già lo scorso anno e che ha consolidato rapidamente il norvegese nell’olimpo dei migliori centravanti d’Europa. Haaland è inoltre anche tra i calciatori più ricercati dalle big del vecchio continente: dalle grandi d’Inghilterra alla Juventus fino all’immancabile Real Madrid. Proprio gli spagnoli hanno pronta una maxi offerta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Simeone lo scarica | Cristiano Ronaldo dà il via al maxi-affare

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, Solskjaer riapre tutto per il centrocampista | L’ammissione

Calciomercato Juventus, il Real Madrid fa sul serio: maxi offerta per Haaland

Stando a quanto ha sottolinea ‘Don Balon’ l’idea di Zidane di arrivare ad un nuovo centravanti passa proprio dalla Bundesliga e nello specifico dal bomber del BVB. Il club spagnolo vorrebbe mettere in piedi un affare con un doppio scambio che includerebbe i giovani talenti Vinicius jr e Reinier per arrivare proprio ad Haaland. Il Borussia però dal canto suo non vuole di certo lasciar andare un calciatore da 100 milioni in cambio di due ragazzi non ancora esplosi. Inoltre, la performance di Reinier sarebbero lontane dalle aspettative della vigilia. Di conseguenza, i tedeschi avrebbero respinto questa proposta. D’altro canto Florentino Perez sarebbe comunque felice di continuare a scommettere su Vinicius: un ragionamento che cozza con la visione di Zidane.