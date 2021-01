Quinta sconfitta consecutiva in campionato per il Cagliari di Di Francesco. Esonero sempre più vicino: i dettagli

Il Cagliari non vince più. La squadra di Di Francesco esce sconfitta anche da ‘Marassi’ contro il Genoa, decide un gol di Destro. Si tratta della quinta sconfitta consecutiva in campionato per i rossoblù, sesta considerando anche la Coppa Italia. La formazione sarda sprofonda così al terz’ultimo posto in classifica. Un ko pesantissimo che potrebbe costare la panchina a Di Francesco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

I candidati per l’eventuale sostituzione dell’allenatore ex Roma sono Leonardo Semplici e Walter Mazzarri, fino alla clamorosa suggestione del ritorno in panchina di Walter Zenga. Sono dunque ore caldissime in casa Cagliari: Di Francesco è sempre più in bilico.