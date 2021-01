Roma, disastro in difesa | Media gol subiti da horror

Tanti sono i gol subiti dalla Roma in questa stagione nelle prime diciannove giornate di Serie A: i numeri

Solo otto giorni fa, si parlava di un inserimento della Roma nella lotta per lo scudetto in caso di vittoria del derby. Le cose in poco più di una settimana possono cambiare, e infatti sono ben diverse. Ma in peggio. I giallorossi tra derby con la Lazio e le due sfide con lo Spezia -al netto della sconfitta a tavolino-, hanno subito nove gol. Numeri molto alti, anche considerando quelli stagionali. Insomma, non sono un caso. La sensazione è che una difesa -abbastanza fragile di suo- stia subendo ancor di più le tensioni nello spogliatoio.

Roma, difesa shock: 32 gol subiti in Serie A

In totale, la Roma in Serie A ha subito 32 gol in stagione nel girone d’andata. Se i ragazzi di Fonseca non dovessero migliorare e continuare in questo modo, dopo un intero campionato potrebbero essere addirittura 64 i gol subiti. Numeri incredibili, e considerando tutte le competizioni, sono ben 39. Tra le ‘Big 5‘ del campionato, i giallorossi sono quelli che hanno preso più reti. La seconda, per esempio, è l’Inter che ne ha subite solo ventitré, ben otto in meno.

Soprattutto nell’ultimo periodo, il trio Ibanez-Smalling-Mancini non ha dato le giuste garanzie a Fonseca. Anche con l’inserimento del neoacquisto Marash Kumbulla, costato quasi 30 milioni di euro tra prestito, obbligo di riscatto e bonus la scorsa estate, le cose non sono cambiate. Forse l’allenatore dovrebbe rivedere qualche accorgimento, anche perché non può essere solo colpa dei ‘singoli’; da considerare anche il rendimento di Mirante e Pau Lopez, che non danno la stessa sicurezza alla difesa come magari fanno i vari Donnarumma, Handanovic, Szczesny nelle rispettive squadre.