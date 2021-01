Arrivano le parole di Paulo Fonseca dopo la vittoria contro lo Spezia per 4-3: l’allenatore si sofferma anche su Dzeko

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria soffertissima contro lo Spezia. Di seguito, le sue parole dopo il 4-3 finale: “L’abbraccio finale? E’ stato un momento emozionante, era un’ingiustizia non vincere questa partita. Abbiamo meritato di vincere e qui è un momento di squadra che dimostriamo che siamo tutti insieme. E’ normale aver parlato con Tiago Pinto, ero con lui prima della partita”.

Su Dzeko – “Di lui ho parlato ieri, non voglio dire altro. Non voglio parlarne. Capisco la vostra curiosità, però non voglio dire altro. Quello che è importante è quello che abbiamo fatto oggi. La squadra ha portato a casa una grande vittoria”.

Sui gol subiti – “Errori di squadra, io sono il primo a sbagliare quando prendiamo gol. Penso che le circostanze dei gol subiti oggi sono strane. Devo dire che il risultato è ingiusto per quello che ha creato lo Spezia”

Su Mayoral titolare – “Io non sono d’accordo che non abbia giocato bene in Coppa. Ha giocato bene, solo che non ha fatto gol. Oggi di nuovo una gran partita, qui sono tutti titolari. Tutti possono dare una mano. Borja è in un buon momento e mi fa piacere che dopo la Coppa abbia segnato due gol”.

Sulle critiche ricevute – “Sono solo focalizzato sulla nostra squadra. Si tratta la Roma in un modo diverso. Non è Fonseca, è la Roma. Sembra che siamo ultimi in classifica. Bisogna rispettare un po’ di più la Roma”.

Sui possibili successori in panchina – “Io non vedo, non sento. Sono solo focalizzato sulla Roma”.