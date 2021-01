Roma-Spezia, Fonseca in conferenza

Paulo Fonseca prende la parola in conferenza stampa dopo la vittoria al cardiopalma con lo Spezia

La Roma reagisce dopo la doppia batosta contro Lazio e Spezia e si ‘vendica’ in campionato della squadra di Italiano. I giallorossi passano 4-3 nel recupero e si confermano nelle zone altissime delle classifica: “Partita molto emozionante, è un risultato troppo giusto – le parole di Fonseca in conferenza stampa -. La squadra aveva meritato, ci ha creduto sempre e hanno dimostrato un grande spirito”.

Ma non parlate a Fonseca di partita della svolta: “La Roma in questo momento è terza, non deve essere la partita della svolta ma la partita della continuità. La Roma è trattata come una squadra ultima in classifica ma non è così, perché invece abbiamo una buona classifica e oggi abbiamo dimostrato questa ambizione”.