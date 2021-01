Risultati, marcatori e classifica di Udinese-Inter e Milan-Atalanta, match di Serie A

Pomeriggio di grandi emozioni a Milano. Per la 19a giornata di Serie A, alle ore 18, si sono disputate Milan-Atalanta e Udinese-Inter. Una sfida a distanza per la vetta della classifica, che nonostante la sconfitta resta ai rossoneri, campioni d’inverno con l’amaro in bocca. I ragazzi di Pioli hanno infatti rimediato una grande delusione a San Siro contro i bergamaschi, che si sono imposti con un clamoroso 0 a 3 facendo esultare Romero, Ilicic e Zapata. La meritata sconfitta milanista non è stata sfruttata però dai cugini interisti, che in Friuli hanno soltanto pareggiato contro l’Udinese. Per Conte dunque il rammarico, mentre il Milan dovrà interrogarsi sul passo falso contro l’inarrestabile formazione di Gasperini.

Udinese-Inter 0-0

Milan-Atalanta 0-3: 26′ Romero (A), 53′ Ilicic (A), 77′ Zapata (A)

Classifica Serie A: Milan** 43 punti; Inter** 41; Roma** 37; Atalanta** 36; Napoli* 34; Juventus* 33; Lazio 31; Sassuolo 30; Verona 27; Sampdoria 23; Benevento** 22; Bologna 20; Spezia**, Fiorentina e Udinese 18; Genoa 15; Torino** e Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

*Una partita in meno

**Una partita in più