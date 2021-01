Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Spezia, match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2020/21

Roma e Spezia vanno al riposo sul risultato di parità. Dopo i primi 45 minuti all’Olimpico è 1-1, con Borja Mayoral ad aprire le danze e Piccoli a rispondere. Partita dai ritmi piuttosto lenti, le squadre si studiano e la squadra di Fonseca non è veloce nel far girare la palla, ma crea molto con i lanci alle spalle della difesa. Da uno di questi nasce il gol sull’asse Spinazzola-Pellegrini-Mayoral. Lo Spezia non è molto pericoloso, ma sfrutta le indecisioni di Kumbulla e Pau Lopez dopo un rimpallo fortunoso in area.

Roma

Pau Lopez 5

Ibanez 6

Smalling 6

Kumbulla 5,5

Karsdorp 5,5

Villar 6

Veretout 5

Spinazzola 6

Perez 5

Pellegrini 6,5

Mayoral 6,5

All.: Paulo Fonseca 6

Spezia

Provedel 6,5

Dell’Orco 5,5

Terzi 5,5

Chabot 5,5

Marchizza 6

Estevez 6,5

Agoumé 5,5

Maggiore 6

Gyasi 5,5

Piccoli 6,5. Dal 32′ Galabinov sv

Farias 6

All.: Vincenzo Italiano 6

Arbitro: Pairetto 6

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Mayoral.

A disp.: Farelli, Fuzato, Santon, Peres, Feratovic, Cristante, Diawara, Darboe, Podgoreanu, Providence, Tall.

All.: Paulo Fonseca.

Spezia (4-3-3): Provedel; Dell’Orco, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Piccoli (dal 32′ Galabinov), Farias.

A disp.: Krapikas, Ramos, Bastoni, Erlic, Ismajli, Acampora, Ricci, Pobega, Deiola, Agudelo, Verde, Galabinov.

All.: Vincenzo Italiano.

Marcatori: 17′ Borja Mayoral (R), 24′ Piccoli (S)

Ammoniti: Chabot (S)

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Lo Cicero – Fiorito

IV Uomo: Abisso

Var: Banti

AVar: Del Giovane