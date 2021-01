Lorenzo Pellegrini, dopo Roma-Spezia, ha parlato anche di Fonseca

“L’abbraccio non era tra me e Fonseca ma con tutti quanti”. Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Spezia 4-3. Queste le sue parole: “Penso si sia visto che questo gruppo è unito dal primo all’ultimo membro. Questo è quello che siamo noi, quello che si dice fuori non ci interessa – spiega a ‘Sky Sport’ – Ottima partita con qualche errore, ma penso che in questa settimana, con tutte queste difficoltà, sia bello vincere e abbracciarci tutti insieme”.

Roma-Spezia, Pellegrini: “Era importante vincere”

Pellegrini ha proseguito la sua disamina: “Credo che dobbiamo continuare a fare quello che facciamo dall’inizio della stagione. E’ stata una settimana difficile per il derby e per l’eliminazione in Coppa Italia. Sono state due brutte partite, siamo i primi ad ammetterlo. Era importante vincere e in un modo o nell’altro ci siamo riusciti”.

GLI SCREZI – “Chiarimenti? Sì, ne sono sicuro. Era importante vincere perché non farlo oggi sarebbe stato brutto per tutti. Ora abbiamo una settimana per preparare la prossima. Era importante mostrare che siamo uniti e penso che lo abbiamo fatto”.

EL SHAARAWY – “Non so nulla della sua situazione. Siamo molto amici e tutti saremmo contenti se arrivasse, ma per ora non so nulla. Ovviamente mi auguro che arrivi: è un giocatore importante e un ragazzo solare e positivo”.