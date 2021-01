Roma-Spezia, Italiano: "Preferivo vincere oggi e uscire dalla Coppa"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano amarissimo in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma

Alla fine lo Spezia esce senza punti dall’Olimpico alla fine di una partita rocambolesca. La Roma vince 4-3, lasciando Italiano con un enorme amaro in bocca: “Meritavamo il punto. Potevamo abbandonare la gara sul 3-1, ma siamo rimasti in partita e se poi noi la riprendiamo una squadra come la nostra non può subire quel gol alla fine, qualcuno deve metterci una pezza. Martedì ci aveva dato consapevolezza, avevamo messo in difficoltà una corazzata, ma ci può stare che lo Spezia perda a Roma”.

Roma-Spezia, le parole di Italiano in conferenza

Italiano è comunque soddisfatto della prestazione e della stagione dei suoi: “Abbiamo fatto molto meglio della partita di coppa ma oggi abbiamo perso, il calcio è strano. Non mi è piaciuto l’uno-due subito che ha portato al 3-1 dopo che non avevamo subito tanti pericoli. Però siamo giovanissimi, sono contento di quello che stiamo facendo, anche oggi un 2001 a centrocampo e uno in attacco”.

Italiano avrebbe addirittura barattato la qualificazione ai quarti di Coppa Italia con i tre punti di oggi: “Forse l’avrei preferito. Fa malissimo subire gol a 30 secondi dalla fine. Ho archiviato la partita di coppa, sapevo che il campionato era un’altra storia. Ci prendiamo la qualificazione, ma fa molto male subire gol all’ultimo”.