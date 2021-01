Roma-Spezia, Dzeko all’Olimpico: in tribuna con Fazio

Roma-Spezia, gara delicatissima per i giallorossi senza il loro bomber: Edin Dzeko, lasciato fuori da Fonseca, è allo stadio, in tribuna

Roma in campo contro lo Spezia nella gara conclusiva del girone d’andata, diventata delicatissima dopo gli ultimi eventi. Giallorossi che non possono sbagliare dopo il ko nel derby con la Lazio, quello con i liguri in Coppa Italia e dopo la rottura tra Dzeko e Fonseca, i cui retroscena sono stati spiegati da Calciomercato.it.

Il centravanti bosniaco, tenuto fuori dal tecnico, è apparso in tribuna, all’inizio del match, andando a prendere posto insieme a Fazio, tenuto fuori per scelta tecnica e sempre più vicino alla cessione. Curiosità per capire quale sarà il destino del numero 9, inquadrato sorridente dalle telecamere dopo il gol del vantaggio di Borja Mayoral. Vantaggio durato però poco, con il pareggio quasi immediato di Piccoli.