El Shaarawy avrebbe dovuto effettuare le visite mediche questa mattina alle 9 a Villa Stuart. Roma in bolla dopo la positività al Covid di due membri dello staff

Sono slittate le visite mediche di El Shaarawy, in programma stamattina alle 9 a Villa Stuart. Stando a ‘Gazzetta.it’, il tampone a cui si è sottoposto l’attaccante – ieri atterrato nella Capitale da Dubai per rivestire la maglia della Roma – non ha dato esito negativo. L’ex Shanghai Shenhua ha ancora tracce di positività al Covid-19 e così per l’ufficialità del suo ritorno in giallorosso si dovrà ancora attendere. Il club, intanto, è in bolla visto che due membri dello staff sono risultati positivi.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Roma, Fonseca vs Dzeko: ultime e retroscena della rottura

Entrambi sono stati subito posti in isolamento, con la società che ha subito avviato un nuovo giro di tamponi il cui esito dovrebbe arrivare per mezzogiorno, circa tre ore prima il match con lo Spezia che potrebbe risultare decisivo per il futuro di Fonseca.