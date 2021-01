PAGELLE E TABELLINO MILAN-ATALANTA 0-3: Romero-Ilicic mostruosi! Disastro Pioli!

Pagelle e tabellino di Milan-Atalanta, match di San Siro valido per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A

Il Milan nel primo tempo si consegna all’Atalanta, che trova il vantaggio con Romero, bravo a beffare Kalulu in marcatura. Nel secondo tempo la squadra di Gasperini dilaga con Ilicic, sul rigore, e Zapata.

MILAN

Donnarumma 5,5 – Nessuna responsabilità particolare. Forse avrebbe potuto far di più sul primo gol. Non si segnalano nemmeno parate d’autore.

Calabria 5,5 – E’ l’ultimo a mollare. Non è facile il duello con Gosens ma spinge fino alla fine, cercando di creare superiorità numerica in avanti.

Kalulu 5,5 – Macchia la sua buona partita con l’errore su Romero. Si fa beffare in marcatura dall’ex Genoa. Deve cresce ma lo sa anche lui. Dal 56′ Musacchio 5,5 – Contro un Ilicic ispirato è difficile per tutti e non sempre se la cava.

Kjaer 6 – Tiene per tutta la partita, è responsabile solo nell’azione che porta al gol Zapata ma evita che il passivo sia maggiore.

Hernández 4,5 – Non è il solito treno. In difesa non è mai stato un fenomeno ma a mancare sono soprattutto le sue galoppate.

Tonali 5,5 – La sua prova è quasi sufficiente, soprattutto in fase difensiva. Può e deve fare di più in impostazione.

Kessie 4,5 – Ingenuo in occasione del rigore. Questa sera manche anche la sua aggressività

Castillejo 5 – Un’altra prova incolore dello spagnola. E’ evidente che ce la metta davvero tutta ma non basta. Dal 70′ Mandzukic 6 – Ha subito la giusta palla gol ma un super Gollini gli dice no. Prova a metterci tutta la sua grinta ma non è proprio l’esordio che si aspettava.

Meite 5 – E’ la sorpresa della partita. Una sorpresa che non paga. In un ruolo in cui serve altro, fatica non poco ma non è tutta colpa sua. Dal 45′ Brahim 6,5 – E’ quello che mette più in apprensione la difesa dell’Atalanta, riuscendo a sgusciare tra le maglie bianche dei bergamaschi. Il palo gli nega la gioia del gol.

Leao 4,5 – Partita incolore del portoghese, che non riesce mai a rendersi pericoloso. Senza le sue fiammate il Milan non si accende. Dal 70′ Rebic 5 – Il suo ingresso non cambia gli equilbri.

Ibrahimovic 4,5 – Sbaglia da due passi l’occasione dell’uno a uno nel primo tempo. Nella ripresa sparisce totalmente.

All. Pioli 4 – Sbaglia totalmente l’approccio alla partita. Più che discutibile la scelta di puntare su Meite trequartista. I cambi non danno l’apporto sperato, anche perché tardivi.

ATALANTA

Gollini 7 – C’è anche il suo zampino nel successo dell’Atalanta, con un’ottima parata su Mandzukic.

Toloi 7 – E’ il regista aggiunto dell’Atalanta. In difesa non soffre mai.

Romero 8 – Perfetto in difesa. Riesce ad annullare Ibrahimovic e risulta decisivo sbloccando la partita da vero bomber e servendo l’assist nel finale a Zapata.

Djimsiti 7 – Partita attenta per il centrale di Gasperini, che tiene a bada agevolmente gli attacchi rossoneri.

Hateboer 6,5 – E’ una spina costante sulla fascia destra. Vince il duello con Theo Hernandez, limitandolo in fase offensiva. Dal 68′ Mæhle 6 – Non fa rimpiangere Hateboer, dando il suo apporto in entrambi le fasi

de Roon 7 – Con Freuler è il motore di questa Atalanta. Il suo pressing non fa respirare il Milan.

Freuler 7 – Non si contano i palloni recuperati, domina a centrocampo.

Gosens 7 – Bello il duello con Calabria. Non è straripante come al solito ma si dimostra intelligente, servendo il passaggio vincente per Romero.

Pessina 7,5 – Dà equilibrio all’Atalanta, risultando determinante nelle due fasi. Giocando così non si sente la mancanza di Gomez.

Ilicic 8 – E’ in serata di grazia, con il sinistro fa davvero tutto, mettendo in apprensione costante il Milan. Dal dischetto non sbaglia. Poi un assist fantastico che Zapata spreca. Dall’83’ Muriel s.v.

Zapata 7,5 – Fa a sportellate con tutta la difesa del Milan, vincendo gran parte dei duelli. Dopo aver sbagliato per ben due volte di testa, trafigge Donnarumma a 15 dalla fine

All. Gasperini 8 – Partita perfetta della sua Atalanta, che disintegra la capolista Milan con un netto 3-0.

Mariani 6 – Giusto dare il rigore all’Atalanta, forse ne manca uno nel finale al Milan ma cambia poco.

TABELLINO

MILAN-ATALANTA 0-3

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjær, Hernández; Tonali, Kessie; Castillejo, Meïte, Leão; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Musacchio, Tomori; Díaz, Hauge, Krunić; Colombo, Maldini, Mandžukić, Rebić. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Iličić, Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello; Caldara, Depaoli, Mæhle, Palomino, Ruggeri, Šutalo; Malinovskyi, Miranchuk; Lammers, Muriel. All.: Gasperini.

GOL: 26′ Romero (A), 53′ Ilicic (A), 79′ Zapata

AMMONITI: 37′ Theo Hernandez (M), 51′ Kessie (M), 83′ Gosens

ESPULSI:

Arbitro: Mariani di Aprilia