Pirlo recupera de Ligt, risultato negativo al tampone per il Covid: l’olandese si candida per tornare in campo già mercoledì in Coppa

Sospiro di sollievo per Andrea Pirlo in vista della gara con il Bologna: con Chiellini e Demiral a disposizione, il tecnico bianconero recupera anche de Ligt, risultato negativo al nuovo tampone per il Covid-19. L’ultima gara del difensore olandese è stata contro il Milan il 6 gennaio, poi la positività lo ha tenuto fuori sia contro il Sassuolo che con l’Inter.

Difficile ipotizzare un suo impiego per la gara contro i felsinei, ma in vista della Coppa Italia di mercoledì potrebbe scendere in campo: nel caso Pirlo volesse preservarlo per il campionato, contro la Sampdoria, ci sarà Dragusin pronto a scendere in campo da titolare, come anticipato dallo stesso tecnico in conferenza stampa.

Questo il comunicato della società bianconera: “Matthijs de Ligt ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento – continua la nota diramata dalla Juventus nel pomeriggio – raggiungerà in serata la squadra nel ritiro del J|Hotel e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di domani”.