Juventus, che offerta per Cristiano Ronaldo | Ma lui dice no

Juventus, arriva una super offerta per Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese però rifiuta, ecco il motivo

La Juventus si rituffa nel campionato dopo una settimana importante, che ha portato il primo trofeo dell’era Pirlo. Vittoria in Supercoppa contro il Napoli importante per rilanciare i bianconeri, Cristiano Ronaldo si è confermato protagonista con il gol che ha indirizzato la gara. Il fuoriclasse lusitano è il giocatore più decisivo e in casa dei campioni d’Italia si guarda con interesse e preoccupazione al suo futuro. A fine stagione, bisognerà capire cosa sarà del suo contratto, in scadenza nel 2022.

Juventus, no di Cristiano Ronaldo a un contratto milionario: ecco perché

Un personaggio, come sappiamo, sotto i riflettori, ambitissimo da altre squadre, ma non solo. L’ultima proposta che è arrivata a CR7 non riguarda tuttavia il calcio giocato. Il ‘Telegraph’ riferisce che il portoghese è stato contattato dall’Arabia Saudita, che gli ha offerto ben 6 milioni di euro l’anno per fare da testimonial a una campagna per promuovere il turismo nel paese. Ronaldo, tuttavia, ha rifiutato, pare per il timore di ritorni negativi di immagine. Un rifiuto a cui ha fatto seguito quello di Lionel Messi, a sua volta interpellato dal paese arabo.