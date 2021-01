Conferenza stampa della vigilia per Andrea Pirlo, che prepara la gara con il Bologna affrontando i temi caldi

Conferenza stampa della vigilia per la Juventus di Andrea Pirlo, chiamata alla gara casalinga contro il Bologna: calcio d’inizio alle 12:30 per la 19esima giornata di Serie A. Tra i temi della settimana sicuramente il triplo impegno che vedrà i bianconeri scendere in campo anche contro la Spal, per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Poi sabato prossimo, di pomeriggio, la gara con la Sampdoria, per la prima del girone di ritorno. Tre gare in una settimana da affrontare anche in questo caso con gli uomini contati. Segui la diretta con noi.

Vincere e continuare a farlo: “Vincere la Supercoppa ci ha dato entusiasmo: vincere aiuta a vincere. C’è tanta euforia e anche entusiasmo in questi giorni, nonostante la stanchezza. Ci siamo allenati e ora stiamo pensando ai prossimi obiettivi, pronti per la gara di domani”.

Sulla continuità: “Abbiamo avuto alti e bassi, dovuti alle tante partite. Serve la giusta preparazione. Siamo stanchi mentalmente, come tutti, ma ci stiamo lavorando”.

Pirlo: “Chiesa e Frabotta stanno bene”

Chiellini e gli infortunati: “Giorgio viene da un periodo lungo di inattività e va gestito. Chiesa e Frabotta stanno meglio. Demiral si è allenato ed è a disposizione. Chiesa può giocare a sinistra e può anche scambiarsi di posizione con Cristiano, come fatto col Napoli. Non cambia niente. McKennie è un giocatore importante per noi, ha ottimi tempi di inserimento e dinamismo”.

Portiere: “Gioca Szczesny in porta. Kulusevski può giocare dall’inizio o a gara in corsa, l’abbiamo recuperato e sta bene adesso. Ha molta ambizione e questa è una qualità importante per noi”.

Le lezioni di Mihajlovic: “Ci aveva fatto una bella lezione sulle punizioni, ma era solo una lezione, non ha spiegato il suo modo di giocare. Sulle punizioni basta vedere i suoi numeri per capire che qualità ha”.

Alla domanda del nostro inviato, circa la favorita per lo Scudetto, Pirlo ha risposto così: “La corsa per il titolo, come ha detto Fonseca, è racchiusa in cinque-sei squadre, tutte dello stesso livello. Ma la formazione da battere adesso è il Milan: è primo in classifica e sta dimostrando grande continuità. Noi guardiamo a noi stessi, dobbiamo vincere tante partite e poi vedremo come andrà a finire. Avremo tanti scontri diretti da giocare qui a Torino: solo dopo vedremo a che punto saremo in classifica”

Dragusin titolare: “Giocherà mercoledì in coppa, forse. Domani ho Chiellini e Demiral, quindi utilizzerò loro due”.