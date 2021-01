Nome nuovo per quanto riguarda il calciomercato Genoa. Dopo Strootman può arrivare un altro mediano: interessa Akujobi

Come spesso accade, il Genoa è tra i club più attivi sul mercato anche in questa sessione invernale. Soprattutto per quanto riguarda il reparto mediano. Dopo aver trovato l’accordo per rescindere il contratto di Schone ed aver ceduto Sturaro e Brlek rispettivamente al Verona e all’Osijek, i rossoblu si apprestano ad operare in entrata. Già preso Strootman dal Marsiglia, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it il prossimo rinforzo per Ballardini potrebbe arrivare dalla Eredivisie. Nel mirino dei liguri, infatti, è finito Hamdi Akujobi, 21enne centrocampista difensivo nigeriano con passaporto olandese dell’Heerenveen, considerato uno dei migliori talenti tra i millennials.