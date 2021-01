L’Inter di Antonio Conte, per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, fa visita all’Udinese di Gotti

Dopo l’importantissima, e netta, vittoria contro la Juventus nel turno precedente, l’Inter di Antonio Conte, per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si sposta in Friuli per fare visita all’Udinese. I padroni di casa, guidati da Luca Gotti, sono reduci dal pareggio interno contro l’Atalanta, nel recupero della decima giornata, mentre la vittoria manca dal 12 dicembre scorso (3-2 in trasferta contro il Torino). Per Lukaku e compagni, invece, continua la caccia ai cugini del Milan, in vetta alla classificia, e impegnati in contemporanea proprio contro i recenti avversari dei bianconeri, i nerazzurri di Gasperini. Mirino puntato anche su Rodrigo de Paul, accostato con insistenza al club di Suning in vista della prossima stagione. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, de Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra, Lasagna. All. Gotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lukaku, Martinez. All. Conte

