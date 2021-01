Dopo la debacle in Coppa Italia, la Roma di Fonseca torna ad affrontare lo Spezia per la diciannovesima giornata di campionato

L’eliminazione per mano dello Spezia in Coppa Italia, e la questione dei sei cambi, continuano ad agitare le acque in casa Roma. L’allenatore Paulo Fonseca è sulla graticola, con il nome di Massimiliano Allegri in cima ai pensieri della dirigenza per l’eventuale sostituzione, e si gioca molto contro i liguri nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano, di contro, vola sulle ali dell’entusiasmo ed è reduce dal pareggio ottenuto sul campo del Torino nel turno precedente. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-SPEZIA

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. All. Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Dell’Orco, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 43 punti; Inter 40; Napoli* e Roma 34; Juventus* 33; Atalanta 33; Lazio 31; Sassuolo 30; Verona 27; Sampdoria 23; Benevento** 22; Bologna 20; Spezia e Fiorentina 18; Udinese* 17; Genoa 15; Torino** e Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

*Una partita in meno

**Una partita in più