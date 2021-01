DIRETTA Serie A, Fiorentina-Crotone | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra le squadre di Prandelli e Stroppa in tempo reale

La Fiorentina riceve il Crotone nell’ultimo anticipo valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i viola di Prandelli vogliono rialzare la testa dopo il pesante ko 6-0 subito a Napoli per chiudere al meglio il girone di andata. Dall’altra i rossoblu di Stroppa vanno a caccia del primo successo esterno che permetterebbe loro di abbandonare l’ultimo posto ed uscire almeno per una notte dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic. All. Prandelli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Pereira, Henrique, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

CLASSIFICA: