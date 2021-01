Calciomercato Verona, ecco Sturaro | Comunicato UFFICIALE

Il Verona ha reso noto di aver acquistato Stefano Sturaro dal Genoa: ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito

Attraverso un comunicato ufficiale, il Verona ha reso noto l’acquisto di Stefano Sturaro. Il colpo in entrata, divenuto realtà dopo le anticipazioni in esclusiva di Calciomercato.it, andrà a rinforzare la squadra di Juric. La trattativa si è conclusa in prestito con diritto di riscatto dal Genoa. Di seguito, il comunicato: “Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Genoa CFC – a titolo temporaneo sino al temine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del 27enne centrocampista Stefano Sturaro”.