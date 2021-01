Il Milan ha perso malamente contro l’Atalanta, anche a causa – secondo Ibrahimovic – della mancanza di esperienza: i rossoneri si stanno muovendo per un altro colpo

Il Milan si lecca le ferite per lo 0-3 pesante contro l’Atalanta di questa sera. I rossoneri sono campioni d’inverno anche grazie allo 0-0 dell’Inter in casa dell’Udinese, ma intanto a Milanello è scattato l’allarme con due sconfitte nelle ultime tre partite. Ibrahimovic ha commentato così: “Siamo fragili perché quando mancano dei giocatori entrano dei giovani inesperti”. Lo svedese ha forse mandato un messaggio alla dirigenza, che intanto ha preso anche Mandzukic, oltre ovviamente a Meite e Tomori.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: contatti tra Maldini e lo svincolato Nasri

Come riporta ‘fichajes.net’, però, i rossoneri si starebbero muovendo per un altro veterano svincolato. Si tratta di Samir Nasri, classe ’87 libero dopo l’esperienza all’Anderlecht. Secondo il portale spagnolo, il francese e il Milan starebbero addirittura parlando in questi giorni del possibile contratto dell’ex City e Marsiglia, oltre che Arsenal e Siviglia. Ibrahimovic ha lamentato un po’ di solitudine in avanti e l’assenza di Calhanoglu si fa sentire. Un giocatore dalla qualla qualità indiscussa come Nasri potrebbe colmare quella lacuna, andando a formare con Ibra e Mandzukic un trio di ‘vecchietti’ terribili.