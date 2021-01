Calciomercato Lazio, idea in difesa targata Barcellona: spunta Todibo

Calciomercato Lazio, serve un rinforzo difensivo ai biancocelesti: contatti per un giocatore in orbita Barcellona

La Lazio deve improvvisamente rivedere le proprie strategie sul mercato per la seconda parte di stagione. L’improvviso stop di Luiz Felipe mette nei guai Simone Inzaghi, che va ora a caccia di un difensore.

Secondo ‘Tuttosport’, una idea fattibile sarebbe quella di Todibo. Il centrale di proprietà del Barcellona, che in passato era stato seguito anche dal Milan, ha fallito sia allo Schalke lo scorso anno che in questa stagione al Benfica, dove tra vari problemi non ha mai visto il campo. I biancocelesti potrebbero subentrare ai lusitani nel prestito, versando appena 500mila euro fino a giugno per il prestito con diritto di riscatto, anche se i blaugrana vorrebbero una soluzione fino al 2022.